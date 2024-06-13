Новинка отличается миниатюрными размерами и может применяться в различных сферах.

Специалисты холдинга «Росэлектроника», входящего в состав госкорпорации «Ростех», представили отечественный одноплатный компьютер, основанный на российском процессоре, разработанном АО «МЦСТ», отличающийся небольшими размерами и массой, сообщается в публикации новостного агентства «РИА Новости».

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Источник фото: РИА Новости/Росэлектроника/Telegram

Как рассказали представители госкорпорации, новый одноплатный компьютер, получивший название МП21, оснащается российским процессором Эльбрус-2С3, что позволяет применять его в организациях и на предприятиях, к которым предъявляются особые требования в информационной безопасности, и имеет размеры 95 на 95 мм, являясь самым миниатюрным устройством на основе процессора данного типа.

Отмечается, что новинка разрабатывалась сотрудниками ИНЭУМ им. Брука, представитель которого заявил, что устройство может использоваться в различных областях благодаря своим скромным размерам и массе, добавив, что данная разработка является всецело отечественной и готова идти в серию, а в будущем может потеснить иностранные продукты.

Основа компьютера МП21, российский процессор Эльбрус-2С3, оснащается двумя ядрами, способными достигать частоты 1.6-2.0 ГГц, в зависимости от модификации, кэшем данных L1 на 64 КБ, кэшем команд L1 на 128 КБ в каждом ядре, кэш-памятью L2 на 4 МБ и видеоядром, а также поддерживает модули оперативной памяти DDR4-2400.

Устройство снабжено 8 ГБ ОЗУ и может иметь SSD-диск объёмом от 60 до 480 ГБ, а также получило теплораспределительную пластину, отводящую излишки тепла. Компьютер потребляет до 40 Вт и работает в широком температурном диапазоне — от -40 °C до +55 °C. Модуль, изготовленный в бескорпусном исполнении, характеризуется массой около 100 г без пластины.