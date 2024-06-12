Redmi Pad SE 8.7 4G может дебютировать уже в июле.

Китайская компания Xiaomi собирается выпустить новую версию своего прошлогоднего планшета Redmi Pad SE, которая будет несколько отличаться от предшественника и получит название Redmi Pad SE 8.7 4G, сообщается в материале сайта Gizmochina.

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Redmi Pad SE. Источник фото: Xiaomi

Как утверждает источник, планшет Redmi Pad SE 8.7 4G получит экран меньшего размера по сравнению с моделью предшествующего поколения — если у устройства 2023 года выпуска диагональ дисплея составляла 11 дюймов, то новинка выйдет с 8.7-дюймовым экраном, что подразумевает её более скромные размеры. Ещё одно отличие будет заключаться в поддержке новой моделью стандарта связи 4G, благодаря чему обладатель планшета сможет совершать звонки и иметь доступ в сеть Интернет.

Сообщается, что устройство было найдено в базе данных IMEI с двумя разными модельными номерами (24076RP19G и 24076RP19I) — буква «G» указывает на глобальную версию планшета, а «I» означает предназначение для рынка Индии. Китайская вариация устройства пока обнаружена не была.

Информацией об остальных характеристиках устройствах источник не располагает, но предполагает, что они могут быть весьма схожи со спецификациями прошлогодней модели. Ожидается, что запуск новинки состоится в июле текущего года.