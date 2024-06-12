Стоимость HTC U24 Pro начинается с отметки в 585 долларов.

Тайваньский производитель HTC презентовал свой новый смартфон U24 Pro среднего класса, оснащённый чипсетом Qualcomm Snapdragon 7-й серии, тройной камерой на задней панели, поддержкой беспроводной зарядки, расширенными функциями ИИ для фотосъёмки и рядом других возможностей, говорится в публикации сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Смартфон HTC U24 Pro получил 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, OLED-дисплей с двойным изгибом, диагональю 6.8 дюймов, разрешением Full HD+, адаптивной частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass, а также 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопитель UFS 3.1 объёмом 256/512 ГБ. Кроме того, устройство оснащено двухцветным LED-индикатором уведомлений на передней панели.

На тыльной стороне расположилась тройная камера, представленная 50-Мп основным датчиком с поддержкой оптической стабилизации изображения, 8-Мп сверхширокоугольным объективом и портретным объективом с разрешением 50 Мп и двукратным оптическим зумом, а на передней панели устройства имеется 50-Мп селфи-камера.

Система камер дополняется встроенными функциями с использованием технологий искусственного интеллекта, позволяющими улучшать портретные снимки в условиях слабого освещения, оптимизировать групповые фотографии и записывать качественное видео в 4K.

Кроме того, устройство снабжается аккумуляторной батареей на 4600 мА·ч с поддержкой быстрой 60-Вт проводной зарядки и 15-Вт беспроводной. Помимо этого, поддерживается обратная беспроводная зарядка мощностью 5 Вт. Толщина смартфона составляет 8.98 мм, а вес — 198.7 г.

Также новинка имеет порт USB Type-C, сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран, 3.5-мм аудиоразъём, поддержку двух сим-карт, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, NFC и работает под управление операционной системы Android 14. Смартфон выпускается в двух цветовых вариациях — белой (Twilight White) и тёмно-голубой (Space Blue).

Стоимость базового варианта HTC U24 Pro с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ составляет 585 долларов США, а версия с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти оценена в 650 долларов США. Официальное появление новинки за пределами азиатского рынка пока под вопросом.