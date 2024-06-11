Новинка может использоваться для различных задач.

Компания Philips представила новую модель монитора, которая может подойти как для геймеров, так и для дизайнеров, а также использоваться в повседневных задачах, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Монитор Philips 24E1N1520 получил 23.8-дюймовую панель, выпущенную по технологии IPS, с разрешением 2560x1440 точек, широкими углами обзора, достигающими 178 градусов, глубиной цвета 8 бит и частотой обновления 100 Гц, обеспечивающей плавную картинку.

Кроме того, новинка характеризуется временем отклика 1 мс (MPRT), что минимизирует появление ореолов и размытия изображения даже в самых динамичных играх и сценах видео. Дополнительным плюсом для геймеров является поддержка монитором технологии Adaptive Sync, устраняющей разрывы и зависания картинки.

Устройство имеет коэффициент статической контрастности 1300:1, обеспечивая глубокий чёрный цвет, и уровень яркости 250 нит, а также охватывает 94 % цветовой гаммы sRGB и 73 % NTSC, подходя для создания контента и работ, выполняемых дизайнером.

Подключение монитора к различным устройствам можно произвести при помощи разъёмов HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. Также имеется возможность закрепить устройство на стене благодаря наличию отверстий для крепления VESA.

Также новинка оснащена рядом интеллектуальных функций — SmartContrast динамически подстраивает уровень яркости и регулирует контрастность в зависимости от типа отображаемого контента, а технология устранения мерцания и специальный фильтр позволяют снизить нагрузку на глаза при длительном использовании монитора.

Монитор Philips 24E1N1520 уже появился на китайской площадке JD.com по цене 699 юаней, что эквивалентно 96 долларам США или 8800 рублям.