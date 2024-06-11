Кроме того, новинка будет иметь стильный дизайн.

Осенью текущего года должна дебютировать новая линейка смартфонов Xiaomi 15 — информация о характеристиках старшего представителя данной серии, Xiaomi 15 Pro, появилась несколько дней назад, а сегодня информатор Digital Chat Station поделился данными о спецификациях более доступной модели, Xiaomi 15, говорится в публикации сайта Gizmochina.

реклама

Xiaomi 14. Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Смартфону Xiaomi 15 приписывается наличие чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, OLED-дисплея, произведённого с использованием технологии LTPO, с разрешением 1.5K, до 16 ГБ оперативной памяти и хранилища объёмом до 1 ТБ. При этом информатор не раскрывает данные о диагонали экрана, но предполагается, что новинка будет схожа с Xiaomi 14, который имеет 6.36-дюймовый дисплей.

Кроме того, устройство получит широкие возможности для фотосъёмки с большим диапазоном диафрагм благодаря наличию основой камеры OmniVision с разрешением 50 мегапикселей, 50-Мп сверхширокоугольного модуля и телеобъектива с функцией макросъёмки, разрешением 50 мегапикселей и трёхкратным оптическим зумом.

Также новинка обзаведётся ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран, двумя динамиками и мощным вибромотором. Информация о ёмкости аккумуляторной батареи пока не доступна, но известно, что при её производстве будут применяться усовершенствованные материалы, которые позволят уменьшить толщину и увеличить плотность хранения энергии. Предполагается, что Xiaomi 15 может быть снабжён батареей на 4800-5000 мА·ч.

Ожидается, что новинка будет иметь стильный дизайн с использованием чёрных и белых оттенков, стеклянную задную панель и текстуру под «экокожу».