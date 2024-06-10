Новинка получит систему из трёх камер.

В текущем году должен состояться дебют новой модели смартфона Xiaomi 15 Pro, о характеристиках которой известно не так уж и много, поэтому данные информатора Experience more, проливающие свет на систему камер устройства, оказываются как нельзя кстати, сообщается в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: GSMArena

Как утверждает информатор, модель Xiaomi 15 Pro будет оснащена системой из трёх камер — основной модуль получит сенсор OmniVision OV50K с оптическим форматом 1/1.3 дюйма, пикселями размером 1.2 микрона, разрешением 50 Мп, инновационной технологией TheiaCel, обеспечивающей высокую производительность при слабом освещении, и поддержкой функции объединения пикселей 4-в-1, а в телеобъективе будет применяться датчик IMX882 с разрешением 50 Мп, обеспечивающий лучшую энергоэффективность и масштабирование на фоне возможностей предыдущего поколения, но чуть уступающий OV64B по качеству снимков при цифровом увеличении.

Ожидается, что новинка будет снабжаться изогнутым 2K-дисплеем и модулем камеры с квадратной компоновкой, характеризующимся изменённым дизайном. Отдельно выделяется оснащение устройства чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, отличающимся способностью работать на частоте до 4.2 ГГц и высокой производительностью, что позволяет ему набирать до 3000 баллов в одноядерном тесте Geekbench и около 10000 баллов в многоядерном.

При этом отмечается, что чип нового поколения будет достаточно дорогим, что ограничит его использование в сравнительно доступных флагманских устройствах от ряда производителей.

Как сообщает ряд источников, чипсет Snapdragon 8 Gen 4 должен дебютировать в октябре текущего года. Ожидается, что Xiaomi 15 Pro будет представлен спустя месяц после анонса чипа Qualcomm нового поколения.