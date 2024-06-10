Глава Nvidia, судя по всему, не против.

Бурное развитие технологий искусственного интеллекта позволило Nvidia, предлагающей самые производительные ИИ-ускорители, войти в тройку наиболее дорогих публичных компаний мира, что не ускользнуло от внимания её партнёра, производственного гиганта TSMC, выпускающего чипы для продукции американской корпорации, говорится в публикации сайта TechSpot.

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Источник фото: TSMC

Как отметил глава TSMC Си-Си Вэй в разговоре с журналистами, продукты Nvidia действительно ценны, но тайваньский производитель тоже хочет, чтобы его вклад по достоинству оценили, намекнув, что в скором времени американской компании, возможно, придётся платить больше денег за выпуск чипов.

Данные намёки могут быть связаны с ростом тарифов на электроэнергию на Тайване, а также с издержками в связи с расширением бизнеса — ранее генеральный директор TSMC уже сообщал, что производитель ведёт переговоры со своими клиентами по вопросам повышения стоимости производства чипов.

Глава Nvidia Дженсен Хуанг, судя по всему, тоже согласен с необходимостью платить больше за услуги TSMC, о чём он сообщил на международной выставке Computex 2024, отметив весомый вклад производителя, который недооценён в текущих финансовых реалиях, а также заявив, что повышение цен соответствовало бы реальной значимости тайваньской компании.

По мнению аналитиков, если TSMC всё же решится на увеличение стоимости выпуска чипов для своих клиентов, в том числе Nvidia, то пострадают, прежде всего, конечные потребители, которым придётся больше платить за необходимую продукцию.

Ранее TSMC предупреждала, что цена чипов, произведённых за пределами Тайваня, в том числе в США, будет выше, что вызвано более весомыми производственными затратами.