При этом более тонкий вариант может лишиться поддержки S Pen.

Уже в следующем месяце южнокорейская компания Samsung представит несколько новых моделей мобильных устройств, в том числе складные смартфоны Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6, но позже может презентовать и другие модификации новинок — информатор Ice Universe рассказал о будущей Slim-версии Galaxy Z Fold6, говорится в материале сайта Gizmochina.

реклама

Источник фото: NotebookCheck/Smartprix

Как утверждает информатор, Samsung работает над моделью Galaxy Z Fold6 Slim, а не над версией Ultra, так как она не будет обладать улучшенными характеристиками по сравнению со стандартным вариантом, а лишь сможет предложить большую степень портативности благодаря более тонкому корпусу.

Также сообщается, что при работе над Slim-версией Galaxy Z Fold6 специалистам Samsung пришлось пойти на компромисс, отказавшись от дигитайзера, вследствие чего новинка не будет поддерживать метод рукописного ввода при помощи пера S Pen.

Несмотря на данное ограничение и аналогичные характеристики, цена Samsung Galaxy Z Fold6 Slim, как сообщает информатор, будет выше стоимости стандартной версии устройства.

Ожидается, что Samsung официально представит складные смартфоны Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6 в июле текущего года, но Slim-версии на данном мероприятии не будет, так как её выход планируется лишь в начале следующего года совместно с моделями серии Galaxy S25.

Также некоторые источники сообщают, что Samsung работает над доступными моделями Galaxy Z Flip6 FE и Galaxy Z Fold6 FE, которые должны обладать более доступными ценами, привлекая внимание широкого круга потенциальных покупателей.