Новинке приписывают наличие ёмкой батареи и 50-Мп перископического телеобъектива

Несмотря на тот факт, что китайская компания Realme ещё не успела официально представить смартфон GT6 Pro, у информатора Digital Chat Station уже есть данные о его преемнике, GT7 Pro, говорится в публикации сайта GSMArena.

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Источник фото: GSMArena

По данным информатора, смартфон Realme GT7 Pro будет снабжаться дисплеем, изготовленным с применением технологии OLED неназванным производителем, с разрешением 1.5K, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ постоянной памяти, а также перископическим телеобъективом с разрешением 50 мегапикселей и трёхкратным оптическим зумом.

Также утверждается, что новинка получит ёмкий аккумулятор на 5500 мА·ч или даже больше, что не вызывает особого удивления в связи с тем, что даже версия GT6, предназначенная для китайского рынка, имеет батарею ёмкостью 6000 мА·ч, тем более, что слухи говорят о более высоком уровне энергопотребления чипа Snapdragon 8 Gen 4 по сравнению с моделью предшествующего поколения.

В настоящий момент о модели смартфона Realme GT7 Pro известно не так много, но в ближайшие месяцы стоит ожидать появления большего количества данных, заполняющих существующие пустые места в списке характеристик устройства.