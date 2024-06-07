Samsung Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6 должны быть представлены уже в июле.

Компания Samsung продолжает активно внедрять технологии искусственного интеллекта в свои устройства — как заявил в своём блоге исполнительный вице-президент компании Вун-Джун Чой, будущие модели складных смартфонов южнокорейского производителя получат поддержку ИИ-функций, сообщается в публикации сайта Gizmochina.

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Источник фото: Techweez

Как заявляет представитель Samsung, компания намерена развивать свои технологии искусственного интеллекта Galaxy AI для предстоящих складных смартфонов, которыми станут Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6, отметив, что новые устройства будут отличаться наиболее универсальным форм-фактором и расширенными возможностями ИИ.

Отмечается, что Samsung учитывает интересы своих пользователей, предоставляя широкий спектр возможностей с использованием искусственного интеллекта при сохранении конфиденциальности и безопасности данных, что позволяет компании успешно конкурировать с другими технологическими гигантами.

Уже подтверждено, что модели Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6 получат поддержку ИИ-функции «Синхронный перевод», благодаря которой пользователь сможет переводить речь во время телефонного звонка на необходимый ему язык, что позволяет преодолевать языковые барьеры и расширять географию общения.

Кроме того, Samsung рассказала, что позволит сторонним приложениям, использующимся для голосового общения, также получить доступ к функции «Синхронный перевод».

В настоящий момент технологии Galaxy AI доступны для линейки смартфонов Galaxy S24, а также для ряда других устройств с некоторыми ограничениями.

Ожидается, что складные смартфоны Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6 будут представлены совместно с другими новинками Samsung в июле текущего года.