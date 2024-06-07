Тесты подтвердили отличающийся от китайской версии OPPO Reno 12 Pro чипсет.

Представленная в мае текущего года линейка смартфонов Reno 12 от OPPO, предназначенная для Китая, ждёт своего часа, чтобы появиться в официальной продаже по всему миру — вчера появились данные о характеристиках глобальной версии Reno 12 Pro, а сегодня новинка была замечена в базе данных Geekbench, говорится в публикации сайта Gizmochina.

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Источник фото: 91mobiles

Сообщается, что в базе Geekbench глобальный вариант OPPO Reno 12 Pro появился с 8-ядерным чипом, оснащённым четырьмя ядрами с тактовой частотой 2.5 ГГц и четырьмя ядрами с частотой 2.0 ГГц, и графическим процессором Mali-G615 MC2, что намекает на оснащение устройства новейшим чипсетом MediaTek Dimensity 7300, подтверждая информацию о том, что версия смартфона, предназначенная для глобального рынка, получит SoC, отличающийся от китайского варианта модели.

Кроме того, тестируемый экземпляр был снабжён 12 ГБ оперативной памяти и работал под управлением операционной системы Android 14. В одноядерном и многоядерном тестах устройство набрало 1043 и 2944 балла.

Источник фото: Gizmochina

В прошлом месяце стандартная модель OPPO Reno 12 тоже отметилась в Geekbench, получив тот же чип, что и Pro-версия, и набрав 1033 и 2750 очков в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

Ожидается, что глобальные варианты серии Reno 12 будут отличаться от китайских версий не только чипсетом, но и оснащением камеры — стандартная модель Reno 12, предназначенная для глобального рынка, может не получить телеобъектива, оснащаясь камерами с разрешением 50, 8 и 2 мегапикселя, а глобальный вариант Reno 12 Pro должен обзавестись 50-мегапиксельной основной камерой с сенсором Sony IMX882.

Линейка смартфонов OPPO Reno 12 для глобального рынка должна быть представлена в июне текущего года.