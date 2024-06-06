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Опубликованы характеристики и предварительная цена глобальной версии Oppo Reno 12 Pro 5G
Oppo Reno 12 Pro 5G должен дебютировать в июне 2024 года.

Китайская компания Oppo ранее подтвердила, что серия смартфонов Reno 12, представленная в прошлом месяце в Китае, в июне будет доступна и на глобальном рынке, а в сегодня в преддверии мирового запуска стали известны характеристики и предварительная стоимость глобальной версии Oppo Reno 12 Pro 5G, пишет сайт Deal N Tech.

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Источник фото: Deal N Tech

Сообщается, что благодаря европейскому ритейлеру, выставившему на продажу ещё не представленную на мировом рынке новинку, стало известно, что глобальная модификация Oppo Reno 12 Pro 5G будет оснащена чипом MediaTek Dimensity 7300, а вовсе не чипсетом MediaTek Dimensity 9200+, которым снабжена китайская версия. Также вариант, предназначенный для мирового рынка, может получить сенсор Sony IMX882 для основной камеры вместо IMX890 у модификации для Китая.

В остальном же обе версии не должны отличаться друг от друга — глобальный вариант Oppo Reno 12 Pro 5G будет оснащён изогнутым OLED-экраном с диагональю 6.7 дюймов, разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, основной камерой на 50 мегапикселей, сверхширокоугольным модулем на 8 мегапикселей, 50-Мп телеобъективом, а также фронтальной камерой с разрешением 50 мегапикселей.

Питание новинки будет обеспечивать аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч, поддерживающий быструю зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт.

За версию Oppo Reno 12 Pro 5G с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти европейский ритейлер просит 580 евро. Конечно, данная цена является предварительной и может измениться в зависимости от страны продажи.

#oppo reno 12 pro 5g
Источник: dealntech.com
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