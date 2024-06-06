Samsung Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra должны быть представлены в июле.

Уже совсем скоро Samsung должна представить свои новые модели умных часов — вчера в сети Интернет появилась информация о стоимости доступных Galaxy Watch FE, дополнившая данные о спецификациях новинки, а сегодня сайт Gizmochina публикует ключевые характеристики предстоящих моделей Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra.

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Источник фото: GizChina

Согласно утечке, умные часы Samsung Galaxy Watch7, как и модель предшествующего поколения, будут представлены в вариантах с размерами 40 и 44 мм, снабжёнными аккумуляторами ёмкостью 300 и 425 мА·ч соответственно, а также оснащены дисплеем из сапфирового стекла с пиковой яркостью 2000 нит и корпусом Armor Aluminium 2. Кроме того, устройство получит защиту от пыли и воды (IP68, 5ATM). Новинка будет доступна в зелёном и кремовом цветах.

Модель Samsung Galaxy Watch Ultra будет выпускаться в единственной 47-мм модификации с аккумулятором ёмкостью 590 мА·ч и получит экран с максимальной яркостью 3000 нит, титановый корпус, а также дополнительную кнопку. Заявленная прочность устройства соответствует военному стандарту MIL-STD-810H. Также присутствует защита от воды (10ATM). Умные часы будет выпускаться в серебристых, серых и бежевых тонах.

Также обе модели обзаведутся чипом, который будет производиться по 3-нм технологическим нормам, и хранилищем объёмом 32 ГБ. Ожидается, что Samsung представит свои новые модели умных часов в июле.