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Стала известна цена доступных умных часов Samsung Galaxy Watch FE
По сути, Galaxy Watch FE является ребрендингом уже существующей модели.

Несколько часов назад в сети Интернет появилась подробная информация о технических характеристиках и дизайне доступной модели умных часов Samsung, но до сих пор существовала некоторая неопределённость по поводу названия новинки — как говорится в публикации сайта GSMArena, этот вопрос также нашёл свой ответ.

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Благодаря сертификации Bluetooth SIG стало доподлинно известно, что новая модель умных часов Samsung получила название Galaxy Watch FE, а не Galaxy Watch4 (2024), как предполагали ранее некоторые источники.

При этом технические характеристики новинки недвусмысленно намекают, что перед нами всё та же модель умных часов Galaxy Watch4 из 2021 года, но под новым названием — доступные умные часы Samsung Galaxy Watch FE получили всё тот же чип Exynos W920, 1.2-дюймовый дисплей, выполненный по технологии Super AMOLED, с разрешением 396x396 пикселей, 1.5 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти, а также аккумулятор ёмкостью 247 мА·ч.

Кроме того, новинка имеет барометр, гироскоп, электрический датчик сердечного ритма, акселерометр, оптический пульсометр, датчик освещённости, магнитную беспроводную зарядку, а также пылевлагозащищённый ударопрочный алюминиевый корпус, выполненный по стандартам IP68 и MIL-STD-810H, позволяющий погружаться под воду на глубину до 50 метров. Устройство работает под управлением Wear OS с Samsung One UI Watch 5.0.

Источник фото: GSMArena/X/Sudhanshu1414

Также стала известна стоимость Samsung Galaxy Watch FE – как утверждает информатор MysteryLupin, цена устройства на европейском рынке составит 199 евро. Предполагается, что стоимость новинки в американской рознице не будет выше 199 долларов.

Отмечается, что во Франции до 30 июня действует специальное предложение, позволяющее покупателям смартфонов серии Galaxy S24, оформившим тарифный план Orange, получить Galaxy Watch FE совершенно бесплатно, что может указывать не более ранний дебют данной модели умных часов на фоне презентации Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra в июле.

#samsung galaxy watch fe
Источник: gsmarena.com
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Доступная модель умных часов Samsung Galaxy Watch FE появилась на официальных ресурсах компании
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