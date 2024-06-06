HTC опубликовала тизер с изображением модели.

Серию смартфонов HTC U вскоре может ждать пополнение, о чём свидетельствует новое промо-изображение, опубликованное тайваньским производителем, говорится в публикации сайта GSMArena.

реклама

Источник фото: GSMArena

Тизер, которым поделилась компания, указывает лишь дату дебюта нового смартфона, который состоится 12 июня, и демонстрирует изображение одной из боковых сторон устройства, но о названии модели ничего не сообщает.

Тем не менее, журналисты источника полагают, что новый смартфон является не чем иным, как моделью HTC U24 Pro, замеченной в Google Play Console в апреле текущего года. В поддержку данной версии также говорит тот факт, что модель предшествующего поколения была представлена в мае прошлого года.

Благодаря предыдущей утечке стало известно, что устройство получит чип Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, дисплей с разрешением 1080x2436 пикселей, 12 ГБ оперативной памяти, поддержку Bluetooth 5.3 и будет работать под управлением операционной системы Android 14.