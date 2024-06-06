При этом Apple ничего не помешает увеличить его в будущем.

Производители Android-устройств чётко обозначают временные отрезки, в течение которых обещают поддерживать ту или иную линейку своих мобильных устройств, в то время как Apple подобной информацией своих клиентов не радовала, но новые правила в Великобритании обязали компанию поделиться данными о минимальных сроках поддержки, пишет сайт GSMArena.

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Источник фото: Apple

Согласно приложенному документу, объявленный Apple период поддержки линейки смартфонов iPhone 15 составляет пять лет. При этом отмечается, что данное значение является лишь минимальным порогом для обозначения окончания официальной поддержки, а в будущем компания может продлить этот срок ещё на несколько месяцев или даже лет.

В настоящий момент лучшие условия в плане официальной поддержки своих мобильных устройств предлагают Samsung и Google – компании обещают выпускать обновления в течение семи лет с момента выхода ряда своих моделей.

По сути, в случае необходимости Apple может увеличить срок поддержки своих устройств до значений, предлагаемых конкурентами, но видят ли в этом маркетологи компании смысл, пока не известно.