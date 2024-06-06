ИИ-агент позволит оптимизировать финансовые процессы.

В России активно внедряются технологии искусственного интеллекта в целый ряд сфер, в том числе в финансовую, что следует из заявления пресс-службы Сбербанка, опубликованного изданием «РИА Новости», в котором сообщается о разработке совместно с министерством финансов Российской Федерации перспективного ИИ-агента, помогающего при решении ряда финансовых задач.

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Источник фото: Pixabay

Как говорится в заявлении, специалисты Сбербанка в тесном сотрудничестве с Минфином РФ создали ИИ-агента, основанного на нейросети GigaChat и предназначенного для совершенствования финансовых процессов в государственном управлении. Новая разработка должна быть интегрирована в систему «Электронный бюджет» в ближайшем бюджетном цикле, позволив уменьшить сроки, требуемые для обработки запросов.

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, данная ИИ-система может внести свою лепту в бюджетные процессы государства, позволив более эффективно управлять финансовыми операциями и иными процедурами в бюджетной сфере.

Как отметил министр финансов РФ Антон Силуанов, искусственный интеллект несёт в себе большие перспективы для финансовой сферы, позволяя значительно оптимизировать ряд повторяющихся процессов, связанных с расчётами и анализом, но решающее слово по-прежнему должно оставаться за человеком, так как в данном вопросе стоит полагаться на понимание конкретных человеческих потребностей и реальных нужд компаний и организаций.