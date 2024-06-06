При этом поддержка Windows 10 по-прежнему истекает в октябре следующего года.

Уже некоторое время Microsoft активно рекламирует свою новую ОС Windows 11, пытаясь заинтересовать своих клиентов в переходе на данную версию операционной системы, но пользователей, продолжающих отдавать предпочтение Windows 10, по-прежнему в несколько раз больше, что, судя по всему, вынуждает компанию вновь активизировать свои усилия по добавлению новых функций и для ОС прошлого поколения, пишет сайт Ars Technica.

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Источник фото: PC World/Microsoft

Сообщается, что Microsoft вновь открывает канал Beta программы Windows Insider для компьютеров, работающих под управлением операционной системы Windows 10, который будет предназначаться для предварительного тестирования новых функций. При этом соответствие ПК минимальным системным требованиям Windows 11 для участия в данном канале не требуется.

Ожидается, что функции, тестируемые участниками данного канала, появятся в следующих обновлениях Windows 10. О конкретных нововведениях Microsoft не сообщает, но журналисты источника предполагают, что в ближайшем будущем Windows 10 может получить улучшенную версию ИИ-помощника Copilot и ряд других функций. Кроме того, компания может внедрить расширенную интеграцию с мобильными устройствами.

Несмотря на возобновление интереса Microsoft к Windows 10, бесплатная поддержка данной версии ОС закончится 14 октября следующего года, после чего пользователи перестанут получать обновления, в том числе исправляющие проблемы с безопасностью, поэтому софтверный гигант рекомендует переходить на Windows 11 уже сейчас.

При этом далеко не все клиенты Microsoft горят желанием переходить на новую версию ОС, оставаясь верными Windows 10, что наглядно демонстрируется сервисом Statcounter, согласно данным которого количество пользователей Windows 11 в несколько раз меньше Windows 10.