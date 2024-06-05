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Xiaomi собирается внедрить человекоподобных роботов CyberOne в свои производственные процессы
Компания Xiaomi возлагает большие надежды на роботов-гуманоидов.

Целый ряд технологических гигантов с интересом смотрит в сторону развития робототехнических средств и применения роботов в своих производственных процессах — в список таких компаний входит и Xiaomi, в распоряжении которой имеется несколько роботов, в том числе человекоподобный CyberOne, пишет сайт Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina/Xiaomi

Xiaomi представила своего робота-гуманоида CyberOne ещё в 2022 году, а теперь приступила к активному его внедрению в собственные производственные системы. Для этого компания намерена создать и поддерживать платформу с открытым исходным кодом, развивающую технологии в данной области и расширяющую возможности применения роботов в различных сферах, в том числе производстве электроники, автомобилей и машиностроении.

Отмечается, что данный проект станет первой в своём роде программой в Китае по разработке и демонстрации возможностей человекоподобных роботов в различных сферах.

Робот-гуманоид CyberOne, имеющий рост 177 см и вес 52 кг, оснащён усовершенствованными руками и ногами, поддерживает до 21 степени свободы, характеризуясь скоростью отклика 0.5 мс в режиме реального времени для каждой из них, и с лёгкостью имитирует движения человека, что достигается, в том числе, благодаря специально разработанному алгоритму.

Кроме того, человекоподобный робот от Xiaomi имеет расширенные возможности зрения со способностью создания трёхмерной виртуальной реконструкции реального мира, способен выявлять те или иные эмоции, присущие людям, а также снабжён рядом других передовых технологий.

Как отмечает глава Xiaomi Лэй Цзюнь, человекоподобный робот CyberOne, оснащённый усовершенствованным корпусом и продвинутым искусственным интеллектом, значительно расширит возможности компании и позволит совершить большой шаг вперёд.

#xiaomi #cyberone
Источник: gizmochina.com
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