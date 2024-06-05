Основными участниками проекта являются РФ и КНР.

В настоящий момент специалисты России и Китая прорабатывают вопросы, связанные с процессом создания Международной научной лунной станции — заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев рассказал о планируемых сроках введения её в эксплуатацию и задачах, которые ставятся перед ней, пишет новостное агентство «ТАСС».

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Источник фото: Москва 24/YouTube/Roscosmos Media

По словам Сергея Савельева, процесс создания Международной научной лунной станции предполагается закончить к 2036 году, после чего она будет использоваться для проведения целого ряда научно-исследовательских программ в различных сферах, направленных, в том числе, на изучение Луны и дальнейшего использования естественного спутника Земли.

Ключевыми партнёрами проекта по созданию Международной научной лунной станции являются Россия и Китай, подписавшие соответствующий меморандум весной 2021 года, но в будущем в программе могут принять участие и другие страны.

Станцию планируют строить в несколько этапов, для начала разведав местность и выбрав соответствующую ряду критериев область для постройки, после чего приступят к установке лунных модулей, выполняющих различные функции по обеспечению функционирования станции в штатном режиме, а затем учёные приступят непосредственно к исследовательским программам на поверхности естественного спутника Земли.

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал о создании российскими специалистами ядерной энергетической установки, которая будет доставлена на лунную станцию после 2036 года и установлена с задействованием робототехнических средств.