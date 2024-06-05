Компания выполнила своё обещание о четырёхлетней поддержке устройств.

С выходом очередного обновления программного обеспечения для мобильных устройств компания Samsung обновила список моделей, которые в будущем будут получать апдейты, исключив из него смартфоны Galaxy M01, Galaxy A41 и Galaxy A51 5G, сообщается в материале сайта GSMArena.

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Источник фото: GSMArena

Выпущенный в апреле 2020 года с операционной системой Android 10, смартфон Galaxy A51 5G в настоящий момент работает под управлением ОС Android 13. Модель Galaxy A41 дебютировала в мае того же года с операционной системой Android 10, в течение последующих лет получив несколько апдейтов и обновившись до Android 12. Наконец, смартфон Galaxy M01, появившийся в июне 2020 года с ОС Android 10, в конечном итоге получил ОС Android 12.

Согласно обещаниям Samsung на момент выпуска данных мобильных устройств, эти модели смартфонов поддерживались в течение четырёх лет со времени их дебюта, и этот период подошёл к концу.

Конечно, в случае появления информации о критических уязвимостях в старых моделях устройств Samsung может выпустить обновление безопасности для данных смартфонов, но это случается не слишком часто, поэтому, судя по всему, текущие версии программного обеспечения останутся для Galaxy M01, Galaxy A41 и Galaxy A51 5G финальными.