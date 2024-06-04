Информатор подтвердил ряд характеристик Redmi K80 Pro.

Осенью текущего года Xiaomi должна выпустить новую серию смартфонов Redmi K80, информация о спецификациях которых продолжает появляться в сети Интернет, пишет сайт Gizmochina.

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Redmi K70 Pro. Источник фото: Gizmochina

Информатор Digital Chat Station подтверждает недавние слухи о том, что смартфон Redmi K80 Pro получит SoC Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, 50-мегапиксельный телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом, плоскую панель с разрешением 2K и аккумулятор, ёмкость которого составит 5500 мА·ч, с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт. Помимо этого, новинка должна обзавестись ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

К старшей модели должен присоединиться и смартфон Redmi K80, который, как предполагается, будет оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, дисплеем, произведённым с использованием технологии OLED, с 2K-разрешением и частотой обновления 120 Гц.

Кроме того, как утверждают источники, обе модели серии K80 обзаведутся новым дизайном тыльной панели со стеклянным покрытием.

Отмечается, что в ближайшем будущем Xiaomi сосредоточится на выпуске премиальных моделей линейки Redmi K, поэтому выхода преемника для Redmi K70E в текущем году ждать не стоит.

Предполагается, что смартфоны серии Xiaomi 15, дебют которых ожидается в октябре, станут первыми моделями компании, оснащёнными чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, в то время как линейка Redmi K80 появится уже в ноябре.