Дебют новинки должен состояться 12 июня.

Линейка смартфонов Civi от Xiaomi официально расширяется за пределы Китая с запуском модели Xiaomi 14 Civi, который уже обзавёлся страницей на Flipkart, благодаря чему стал известен ряд его технических характеристик, пишет сайт GSMArena.

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Как и ожидалось, Xiaomi 14 Civi является ребрендингом модели Civi 4 Pro, на что указывают схожие характеристики двух моделей — как говорится на странице сайта Flipkart, посвящённой новинке, устройство получит систему камер Leica профессионального уровня, оснащённую объективами с ЭФР в диапазоне от 15 до 50 мм, что соответствует спецификациям Civi 4 Pro, имеющего основную камеру с разрешением 50 мегапикселей и оптической стабилизацией изображения, 12-мегапиксельный модуль со сверхширокоугольным объективом с ЭФР 15 мм и 50-мегапиксельный телеобъектив с двухкратным оптическим зумом (ЭФР 50 мм), а также двойную селфи-камеру с разрешением 32+32 мегапикселя.

Кроме того заявляется, что новинка получит чип Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, дисплей с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и изогнутыми углами, прикрытый защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, и батарею ёмкостью 4700 мА·ч, которая поддерживает проводную зарядку мощностью 67 Вт.

Толщина смартфона составляет 7.4 мм, а его задняя панель имеет текстуру, имитирующую поверхность кожи, обладающей износостойкостью, в шесть раз превышающей данный показатель у предшествующего поколения устройств. Новинка будет предлагаться в трёх цветовых оформлениях — зелёном (Matcha Green), голубом (Cruise Blue) и чёрном (Shadow Black).

Источник фото: Flipkart

Информации о стоимости Xiaomi 14 Civi пока не имеется, поэтому стоит дождаться официального запуска, запланированного на 12 июня.