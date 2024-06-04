Результаты тестов OnePlus Pad 2 пока что немного уступают показателям конкурентов.

В скором времени китайская компания OnePlus может представить свой новый планшет Pad 2, некоторые характеристики которого стали известны благодаря базе данных Geekbench, говорится в публикации сайта GSMArena.

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OnePlus Pad. Источник фото: Gadgets 360/OnePlus

Устройство OnePlus с модельным номером OPD2404, которое, как предполагают специалисты источника, является не чем иным, как моделью OnePlus Pad 2, оснащённое восьмиядерным чипом, характеристики которого указывают на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 8 ГБ оперативной памяти и работающее под управлением операционной системы Android 14, было протестировано в Geekbench и показало результат в 2103 и 6297 баллов в одноядерном и многоядерном тестах, что несколько ниже показателей конкурирующих моделей с тем же чипсетом, но это может быть объяснимо предсерийной версией будущей новинки, в то время как финальный вариант будет показывать лучшие результаты.

Более подробной информацией о технических характеристиках OnePlus Pad 2 бенчмарк не предоставляет, но ранее стало известно, что устройство может оказаться ребрендингом модели Oppo Pad 3 с 4-нм чипом Snapdragon 8 Gen 3, оснащённым одним ядром Cortex-X4 с тактовой частотой 3.3 ГГц, тремя Cortex-A720 с частотой 3.2 ГГц, двумя Cortex-A720, работающими на частоте 3.0 ГГц, и двумя Cortex-A520 с частотой 2.3 ГГц, 12.1-дюймовым дисплеем, выполненным по технологии IPS, с разрешением 2120x3000, частотой 144 Гц и пиковой яркостью 900 нит, накопителем объёмом до 512 ГБ и ОЗУ до 16 ГБ.

Кроме того, новинка может получить основную камеру с разрешением 13 мегапикселей, 8-Мп селфи-камеру, а также аккумулятор ёмкостью 9510 мА·ч с возможностью быстрой зарядки мощностью 67 Вт.