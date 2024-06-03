Стоимость Redmi 13 4G начинается от 200 евро.

Список смартфонов серии Xiaomi Redmi 13 продолжает увеличиваться, позволяя потенциальным покупателям выбрать необходимое для их потребностей устройство — как говорится в материале сайта GSMArena, на европейский рынок вышла модель Redmi 13 4G с рядом улучшений.

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Источник фото: GSMArena

Сообщается, что смартфон Xiaomi Redmi 13 4G пришёл на смену Redmi 12, дебютировавшему в прошлом году, и оснащён более свежим чипом MediaTek Helio G91 Ultra и улучшенной основной камерой с разрешением 108 Мп, а также селфи-камерой на 13 Мп, встроенной в экран.

При этом новинка сохранила жидкокристаллический IPS-дисплей с диагональю 6.79 дюймов, разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Кроме того, новая модель обзавелась боковым сканером отпечатков пальцев, аккумулятором ёмкостью 5030 мА·ч с возможностью зарядки мощностью 33 Вт, а также пылевлагозащищённым корпусом по стандарту IP53. Смартфон работает под управлением операционной системы Xiaomi HyperOS, основанной на ОС Android 14.

Модель предлагается в чёрном, синем и розовом цветах, а её стоимость варьируется от 200 евро за модификацию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти до 230 евро за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256-ГБ накопителем.