Компания заблокировала ещё один метод, позволяющий обойти требование использования учётной записи Microsoft.

По какой-то неведомой причине компания Microsoft всеми правдами и неправдами старается вынудить своих клиентов создавать учётные записи на своём официальном сайте, требуя использовать именно их при установке Windows 11 – как говорится в публикации сайта Windows Central, софтверный гигант, судя по всему, заблокировал ещё один обходной путь, позволяющий пользователям применять локальную учётку при инсталляции Windows 11.

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Источник фото: PC World/Mark Hachman/IDG

Отмечается, что данная ситуация с принуждением создавать интернет-учётку при установке Windows 11 со стороны Microsoft наблюдалась с самого начала выпуска новейшей версии ОС в 2021 году. Находчивые пользователи применяли обходные пути, позволяющие использовать локальную учётную запись, но количество способов с течением времени уменьшается.

Один из первых методов обхода ограничения заключался в уничтожении конкретного процесса в диспетчере задач Windows на определённом этапе установки, но Microsoft поспешила закрыть данную лазейку.

Чуть позже было обнаружено, что ввод заблокированного адреса электронной почты и пароля, состоящего из случайного набора символов, приводит к ошибке в процессе привязки учётной записи и позволяет использовать локальную учётку — этим способом пользовалось множество людей, но, судя по всему, совсем недавно Microsoft заблокировала и его, что отмечает журналист источника, который попытался им воспользоваться в процессе установки Windows 11 24H2, но столкнулся с его неработоспособностью, так как система продолжала упорно требовать использования учётной записи Microsoft.

К настоящему времени сохранилось не так много способов, позволяющих обходить требование применения интернет-записи при установке Windows 11, и, судя по всему, Microsoft намерена запретить их все.