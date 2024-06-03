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Qualcomm намекает на скорое появление чипов Snapdragon X в моноблоках и мини-ПК
Судя по всему, компания нацелена на дальнейшее расширение.

Совсем недавно состоялся запуск новой категории мобильных устройств Copilot+ PC, оснащённых новейшими процессорами Snapdragon X, но Qualcomm, судя по всему, не собирается останавливаться на достигнутом, и в скором времени могут появиться другие продукты, оснащённые чипами нового поколения, пишет сайт Windows Central.

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Источник фото: Windows Central

В настоящий момент представлен целый ряд мобильных устройств, оснащённых чипами Qualcomm Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus, но все из них являются ноутбуками, что явно не устраивает компанию, нацеленную на дальнейшее расширение — в рамках международной выставки Computex 2024 американский технологический гигант продемонстрировал несколько слайдов, на одном из которых были показаны моноблоки и мини-ПК, что явно намекает на дальнейшие планы компании.

Отмечается, что, хотя представленные на слайде устройства являются типовыми, Qualcomm в сотрудничестве со своими партнёрами явно намерена представить моноблоки и мини-ПК, оснащённые своими новейшими чипсетами, в ближайшем будущем.

Ожидается, что прямыми конкурентами для подобных устройств станут продукты Apple, оснащённые чипами собственной разработки, основанными на архитектуре ARM, а также аналогичные устройства от других производителей.

Пока что нет информации о том, с кем именно могла бы сотрудничать Qualcomm при запуске новых продуктов, но OEM-производители явно заинтересованы в расширении своего ассортимента новыми устройства с ARM-процессорами следующего поколения.

#qualcomm #snapdragon x
Источник: windowscentral.com
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Линейка Qualcomm Snapdragon X Plus может расшириться за счет возможного чипсета X1P-39-100
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