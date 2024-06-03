Microsoft может изменить свой подход к механизму активации функции Recall.

Несколько дней назад Microsoft представила свою новую функцию Recall с использованием искусственного интеллекта, делающую снимки экрана, чтобы пользователь имел возможность восстановить ход событий за конкретный период, что вызвало бурю негодования в сети Интернет, а известный американский предприниматель Илон Маск даже назвал данное нововведение одним из эпизодов сериала «Чёрное зеркало», отметив, что намерен её отключить.

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Источник фото: LeBigData

Как говорится в материале сайта Neowin, Microsoft, судя по всему учла негативные отзывы пользователей, поэтому внутри компании обговаривается вопрос об отключении функции Recall при установке Windows 11.

Отмечается, что в настоящий момент нашумевшая ИИ-функция Recall, представленная для платформы Copilot+ PC, активируется по умолчанию, поэтому пользователи могут даже не подозревать о её скрытой работе.

В связи с особенностями работы данной функции, по сути запоминающей все действия пользователей, некоторые специалисты выразили свои опасения по поводу сохранности конфиденциальных данных, отмечая, что в теории злоумышленники при помощи вредоносного программного обеспечения могут украсть важную информацию, в том числе финансовую, рабочую и личную.

Функция Recall является не единственной в списке противоречивых решений Microsoft в Windows 11 – ранее стало известно, что шифрование при помощи BitLocker также по умолчанию активируется в данной версии ОС, что может весьма замедлять систему даже в случае использования высокоскоростных твердотельных накопителей.