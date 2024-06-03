Microsoft уже знает о проблеме и выпускает патч.

Очередное обновление для Windows 11, призванное исправить ряд известных ошибок и принести некоторые улучшения, стало причиной нестабильной работы панели задач, говорится в материале Windows Central.

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Источник фото: Microsoft

Сообщается, что новый апдейт KB5037853 может вызвать проблемы с функционированием панели задач у некоторых пользователей — как отмечают представители Microsoft в своём официальном блоге, после установки обновления можно столкнуться с нестандартным поведением панели задач, которая может не отвечать на запросы или же исчезать на некоторое время, а потом снова появляться. Данная проблема также может отражаться в средстве просмотра событий с ошибкой приложения «Event ID 1000» и в журналах Windows с указанием «Explorer.EXE» в качестве сбоящего процесса и «Taskbar.View.dll» в роли проблемного модуля.

Как отмечают журналисты источника, чаще всего с данной неполадкой сталкивались пользователи, которые применяют Parallels для запуска Windows 11 на компьютерах производства Apple.

К настоящему времени Microsoft уже выпустила апдейт для исправления данной проблемы, но не всем затронутым ею пользователям он доступен, поэтому части из них необходимо запастись терпением, попутно попробовав перезагрузить систему, чтобы получить обновление наискорейшим образом.

Отмечается, что данное обновление не является обязательным, но Microsoft включит его в июньский апдейт Patch Tuesday для Windows 11.