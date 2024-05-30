Характеристики модификации для Европы не отличаются от американского варианта.

Некоторое время назад версия предстоящего складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold6 с модельным номером SM-F956U, предназначенная для американского рынка, появлялась на сайте Geekbench, подтвердив слухи об оснащении новинки чипом Snapdragon 8 Gen 3, а сейчас настал черёд европейского варианта продемонстрировать свои технические характеристики, говорится в публикации сайта GSMArena.

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Предполагаемый вид Samsung Galaxy Z Fold6. Источник фото: PhoneArena

Сообщается, что в базе данных Geekbench появились результаты тестов модификации Samsung Galaxy Z Fold6 с модельным номером SM-F956B для рынка Европы, благодаря которым стало известно, что данная версия, подобно американской, также получит чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с одним основным ядром с тактовой частотой до 3.3 ГГц, тремя производительными с частотой до 3.2 ГГц, а также двумя производительными, работающими на частоте до 3.0 ГГц, и двумя эффективными ядрами с частотой до 2.3 ГГц.

Источник фото: GSMArena/Geekbench

Ранее сообщалось, что более доступная версия Galaxy Z Fold6 FE будет оснащаться как SoC Snapdragon, так и Exynos, в то время как старшая модель Galaxy Z Fold6 получит только чип от Qualcomm, независимо от рынка, что и находит своё подтверждение на сайте Geekbench.

Кроме того, протестированный экземпляр имеет 12 ГБ оперативной памяти, что может быть базовой версией, но не единственной, учитывая тот факт, что Galaxy Z Fold6 FE также будет снабжаться 12 ГБ ОЗУ, поэтому вполне возможно, что Samsung придётся указать на премиальный статус модели Galaxy Z Fold6, оснастив её и 16 ГБ, хотя каких-либо подтверждений этому пока нет.

Программное обеспечение новинки вполне стандартное — Galaxy Z Fold6 работает под управлением ОС Android 14 с оболочкой One UI, предположительно, версии 6.1 или 6.1.1.

Ряд источников полагает, что Samsung официально представит Galaxy Z Fold6 совместно с Galaxy Z Flip6 в июле текущего года.