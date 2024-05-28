Honor 200 и Honor 200 Pro имеют ряд одинаковых параметров, но основаны на разных платформах.

Линейка смартфонов китайского бренда Honor пополняется сразу двумя новыми моделями смартфонов среднего класса, получившими названия Honor 200 и Honor 200 Pro, со схожими дисплеями и одинаковыми аккумуляторами, но всё же отличающимися по ряду ключевых параметров, говорится в публикации сайта NotebookCheck.

Модели смартфонов Honor 200 и Honor 200 Pro, представленные в Китае, весьма похожи внешне, но несколько различий всё же наблюдается — старшая версия имеет несколько иное отверстие селфи-камеры и агрессивно изогнутый дисплей.

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Honor 200

Кроме того, обе новинки получили одинаковую селфи-камеру с разрешением 50 Мп и диафрагмой f/2.1, а также сверхширокоугольный модуль на 12 Мп и 50-Мп телеобъектив с 2.5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения (OIS).

Разрешение основной камеры новых моделей также одинаково и составляет 50 Мп, но смартфоны оснащены сенсорами с несколько отличающимися характеристиками — Honor 200 Pro снабжён датчиком H9000 с размером матрицы 1/1,3 дюйма, а Honor 200 имеет сенсор Sony IMX906 на 1/1.56 дюйма. Помимо этого, старшая модель снабжается специальным датчиком для беспроблемного 3Д-распознавания лиц.

Дисплеи новинок выполнены по технологии AMOLED, имеют пиковую яркость в 4000 нит и частоту обновления 120 Гц, но несколько разнятся в диагонали — Honor 200 Pro оснащается 6.78-дюймовым экраном, а Honor 200 получил дисплей в 6.7 дюйма.

Honor 200 Pro. Источник фото: NotebookCheck/Honor

Ёмкость аккумулятора обеих моделей составляет 5200 мА·ч, причём имеется поддержка быстрой 100-Вт зарядки по кабелю USB Type-C, но Honor 200 Pro к тому же располагает и возможностью беспроводной зарядки мощностью до 66 Вт.

Основное отличие между новинками заключается в чипсетах — старшая модель получила SoC Snapdragon 8s Gen 3 с 8 ядрами и тактовой частотой до 3.0 ГГц, в то время как младшая оснащена менее производительным восьмиядерным чипом Snapdragon 7 Gen 3 с частотой до 2.63 ГГц.

Кроме того, обе модели работают под управлением операционной системы Android 14, а также имеют модули беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3 с поддержкой кодеков Sony LDAC и Qualcomm aptX HD. Корпус новинок не является водонепроницаемым, но Honor 200 Pro выдерживает воздействие влаги и пыли по стандарту IP55.

Стоимость самого доступного варианта, Honor 200 с 8 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 256 ГБ составляет 2499 юаней (31 600 рублей), модификация с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти обойдётся в 2999 юаней (38 000 рублей), цена Honor 200 Pro с 12 ГБ ОЗУ и 256-ГБ накопителем равна 3499 юаней (44 300 рублей), а версия с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти предлагается за 3999 юаней (50 600 рублей). В настоящее время новые смартфоны доступны только в Китае, но в июне должен состояться их глобальный запуск.