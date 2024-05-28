Утверждается, что это будет самым крупным апдейтом с момента дебюта Galaxy S24 Ultra.

В июле Samsung должна представить свои новые мобильные устройства со складным экраном Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6, оснащённые фирменной Android-оболочкой One UI обновлённой версии 6.1.1, которая также станет доступна и для других флагманских моделей компании, в том числе Galaxy S24 и Galaxy S24 Ultra, пишет сайт GSMArena.

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Источник фото: Samsung

Как утверждает информатор Ice Universe, обновление One UI 6.1.1, в настоящий момент находящееся на ранней стадии тестирования и дебютирующее спустя достаточно продолжительный отрезок времени, станет самым крупным апдейтом для модели Galaxy S24 Ultra за всю её историю существования и будет включать в себя, в том числе, множество усовершенствований для камеры.

Отмечается, что данное обновление не сможет улучшить аппаратные возможности устройств, но исправит ряд проблем, с которыми сталкиваются владельцы смартфонов Samsung, что повысит удобство использования при проведении фото- и видеосъёмки.

Более точными данными, когда именно владельцам мобильных устройств серии Galaxy S24 будет доступно обновление One UI 6.1.1, информатор пока не делится.

Ранее Samsung выпустила новую версию своей оболочки One UI 6.1, причём не только для флагманских моделей линейки Galaxy S24, но и для устройств среднего класса, таких как Galaxy A54 и Galaxy A34, при этом ограничив для более доступных смартфонов ряд возможностей, связанных с искусственным интеллектом.