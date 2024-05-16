Устройства Samsung среднего ценового диапазона не получат функций искусственного интеллекта.

Компания Samsung продолжает выпускать обновления программного обеспечения для своих смартфонов разных классов — ранее южнокорейский гигант представил обновлённую оболочку One UI 6.1 с расширенной поддержкой функций искусственного интеллекта для своих флагманов последних поколений, в том числе серии Galaxy S24, а недавно выпустил обновление, содержащее множество изменений, но и некоторые ограничения, для ряда моделей среднего класса, говорится в материале NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/Samsung

Сообщается, что обновление One UI 6.1 получили смартфоны Samsung среднего ценового диапазона Galaxy A54 и Galaxy A34, но, в отличие от флагманских устройств компании, поддержка функций искусственного интеллекта Galaxy AI, таких как «Синхронный перевод», «Чат-ассистент», «Обвести и найти» и другие, для данных моделей недоступна.

При этом обновление содержит ряд других изменений, в том числе улучшенный поиск в галерее, функцию быстрого обмена, точную обрезку изображений и множество других.

К настоящему времени обновление One UI 6.1 доступно для клиентов компании из Южной Кореи, а пользователи из других стран смогут обновиться чуть позже.

Отмечается, что данное обновление не содержит в себе свежий апдейт безопасности Android от мая текущего года, а включает лишь патч за апрель 2024 года. Когда именно Samsung выпустит обновление, устраняющее проблемы с безопасностью, известные к текущей дате, пока не ясно.