Компания рекомендует перейти на Windows 11.

Microsoft продолжает активно убеждать пользователей отказываться от устаревших версий Windows и переходить на новейшую Windows 11, которая пока не слишком популярна — как говорится в публикации сайта Neowin, софтверный гигант без особого шума запустил специальную страницу на своём официальном сайте, где в который раз сообщил о сроках окончания бесплатной поддержки Windows 10 и предоставил варианты действий после данного события.

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Источник фото: PC World/Microsoft

Прежде всего, Microsoft напоминает, что поддержка Windows 10 заканчивается 14 октября 2025 года — после этой даты пользователи более не будут получать обновления для данной версии ОС, а также не смогут рассчитывать на техническую поддержку со стороны специалистов корпорации, поэтому софтверный гигант рекомендует перейти на новейшую Windows 11.

Кроме того, на странице содержится информация, благодаря которой пользователи могут узнать о преимуществах Windows 11 по сравнению с Windows 10, выяснить, как перенести данные с устаревшей версии ОС, а также приобрести новый ноутбук. Тем же пользователям, кто не пожелает переходить на новую версию операционной системы, специалисты Microsoft рекомендуют делать резервные копии, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

В нижней части страницы можно обнаружить раздел с часто задаваемыми вопросами, где пользователь имеет возможность узнать, что случится после окончания бесплатной поддержки Windows 10, как поступить с компьютером, который не поддерживает Windows 11, прочитать о расширенной поддержке, которая будет осуществляться на платной основе после 14 октября следующего года, а также выяснить другую полезную информацию.

Microsoft отмечает, что компьютеры с Windows 10 продолжат свою работу и после окончания официальной поддержки, но в связи с прекращением выпуска обновлений безопасности данные пользователя могут оказаться под угрозой.