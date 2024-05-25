Новые модели могут появиться в следующем году.

В обозримом будущем Samsung расширит линейку своих мобильных устройств со складным экраном, которая, если верить ряду источников, пополнится сразу несколькими моделями — как говорится в публикации сайта NotebookCheck, южнокорейский гигант может выпустить не только стандартные версии складных смартфонов Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, но и их Slim-модификации.

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Источник фото: NotebookCheck/Smartprix

Как утверждает информатор Росс Янг, в четвёртом квартале текущего года Samsung приступит к производству складной модели Galaxy Z Fold6 Slim, которая должна поступить в продажу в начале следующего года по цене, сопоставимой со стоимостью стандартной версии.

Новинке приписывается наличие экрана с большей диагональю и отсутствие дигитайзера, что исключает совместимость с пером S Pen. Кроме того, информатор сообщает, что новая модель также может выйти на рынок под названием Galaxy Z Fold6 Ultra, о которой чуть ранее говорили некоторые источники.

По слухам, появившимся чуть ранее, стандартный Galaxy Z Fold6 должен получить 7.6-дюймовый основной дисплей и 6.3-дюймовый внешний экран, а также меньшую толщину по сравнению с моделью предшествующего поколения.

Ещё одна утечка исходит от журналистов сайта Galaxyclub.nl, согласно которой Samsung готовит и версию Galaxy Z Flip6 Slim, не сильно отличающуюся от стандартной модели Galaxy Z Flip6 в аппаратном обеспечении. Ожидается, что новинка также будет представлена в начале 2025 года совместно с моделями серий Galaxy S25 и Galaxy Tab S10.