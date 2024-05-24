Компания Google укрепляет связи между континентами.

В рамках программы по улучшению связи между отдельными странами и целыми континентами технологический гигант Google в скором времени намерен приступить к строительству оптоволоконной сети, связывающей Африку и Австралию, пишет сайт NotebookCheck, ссылаясь на публикацию Google.

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Источник фото: Google

Сообщается, что оптоволоконный кабель, получивший название «Umoja», что на суахили значит «единство», будет начинаться в Кении, а затем, пройдя по целому ряда стран африканского континента, достигнет своей предельной сухопутной точки в Южно-Африканской Республике, чтобы затем опуститься на дно Индийского океана и через тысячи километров выйти на австралийское побережье, связав Африку и Австралию.

Благодаря разветвлённой сухопутной сети Umoja обеспечит доступ к сети в целом ряде регионов Африки, предоставив африканским странам более быструю и надёжную связь с миром за пределами континента.

По словам президента Кении Уильяма Руто, новый оптоволоконный канал связи между континентами поможет значительно расширить цифровую инфраструктуру и возможности экономического развития, обеспечить резервирование каналов, а также повысить надёжность, безопасность и устойчивость передачи данных, что немаловажно, учитывая ряд проблем, наблюдающихся в настоящий момент.

Помимо создания оптоволоконных сетей компания Google будет сотрудничать с властями Кении в сфере кибербезопасности с целью увеличения степени защищённости сетевых систем и сервисов в стране, в том числе цифровой платформы eCitizen.

Технологический гигант уже несколько лет развивает оптоволоконные сети на африканском континенте в рамках своей программы Africa Connect — в прошлом году компания завершила строительство волоконно-оптического маршрута Equiano, пролегающего по дну Атлантического океана и связывающего страны Африки с Европой.