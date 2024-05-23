За первые четыре месяца 2024 года объём поставок легковушек из КНР в РФ увеличился на треть в годовом выражении.

В текущем году Китай значительно нарастил объёмы поставок своих легковых автомобилей в Российскую Федерацию, говорится в публикации новостного издания «РИА Новости», журналисты которого подсчитали цифры на основе общих показателей, опубликованных китайской службой статистики.

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Источник фото: РИА Новости

Сообщается, что за период с января по апрель текущего года китайские компании экспортировали на территорию Российской Федерации 237.1 тыс. легковушек, что оказалось намного больше прошлогоднего показателя в 173.7 тыс. единиц за соответствующий период. Из этих данных следует, что объём экспорта из Китая в Россию за первые четыре месяца вырос на 37 % в годовом выражении.

Наиболее удачным для китайских поставщиков стал второй месяц весны, когда в Российскую Федерацию было поставлено 79.4 тыс. легковых автомобилей производства КНР, то есть на 28 % больше по сравнению с апрелем 2023 года, что стало максимальным значением начиная с ноября прошлого года.

Отмечается, что рынок России остаётся для китайских продавцов автомобилей наиболее привлекательным — объёмы продаж моделей легковых авто из Китая в России за период с января по апрель 2024 года в процентном выражении достигли показателя в 14.7 %, что является наибольшим значением в доле китайского экспорта в данной категории. На втором месте по показателям поставленных из КНР легковых автомобилей за соответствующий период оказалась Мексика (7.4 %), а третью позицию заняла Бразилия (6.6 %).

Значительно выросли показатели экспорта китайских легковушек из Китая в Россию и в денежном выражении, за период с января по апрель текущего года достигнув значения в 3.5 млрд долларов, что на 27.5 % больше в годовом выражении.

В прошлом году Китай поставил Российской Федерации транспортных средств на общую сумму в 11.5 млрд долларов — в список поставок вошли не только легковые автомобили, но и автобусы, грузовики и транспорт специального назначения.