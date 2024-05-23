В целом ряде регионов модель может появиться под названием OnePlus Pad 2.

Китайская компания OPPO планирует расширить ассортимент своих Android-планшетов, представив новую флагманскую модель Pad 3 — как говорится в публикации сайта 91mobiles, устройство уже появилось в базе данных системы сертификации 3C в Китае.

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Источник фото: MySmartPrice

Как следует из информации, опубликованной на сайте, новый планшет OPPO Pad 3 с номером модели OPD2404 получит способность быстрой 67-Вт зарядки с использованием фирменной технологии SuperVOOC, что соответствует возможностям модели предшествующего поколения, OPPO Pad 2.

Также стало известно, что зарядное устройство новинки с номером модели VCB7OACH поддерживает два режима работы, позволяя производить зарядку с максимальной мощностью 67 Вт при значениях напряжения/тока 11 В/6.1 А, а также 10 Вт (5 В/2 А).

Чуть ранее информатор DigitalChatStation рассказал, что OPPO Pad 3 должен быть оснащён 12.1-дюймовым LCD-дисплеем, что на 0.5 дюйма больше по сравнению с моделью прошлого поколения, с разрешением 3K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 900 нит.

Также ожидается, что новый планшет получит основную 13-Мп камеру и селфи-камеру на 8 Мп, более производительный по сравнению с SoC MediaTek Dimensity 9000, которым оснащается OPPO Pad 2, чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а также оперативную память LPDDR5X, накопитель UFS 4.0 и аккумулятор ёмкостью 9510 мА·ч. Кроме того, новинка может иметь поддержку Dolby Vision, Dolby Atmos и работать под управлением ОС Android 14.

Отмечается, что планшет OPPO Pad 3 может дебютировать в целом ряде регионов под названием OnePlus Pad 2 и стать доступным для покупки во второй половине текущего года.