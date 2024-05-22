Специалист ожидает, что новые авто Volga будут представлены в разных ценовых сегментах.

В рамках выставки ЦИПР-2024 были представлены 3 модели возрождённого бренда Volga, об ожидаемой стоимости которых рассказал в разговоре с журналистами новостного издания «РИА Новости» автомобильный эксперт Максим Кадаков.

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Источник фото: Autonews.ru/Пресс-служба бренда Volga

По словам специалиста, седан Volga C40 будет конкурировать с Lada Aura в одном ценовом сегменте в пределах 2.5 млн рублей, но новая модель будет предлагать лучшее оснащение, в том числе двигатель большей мощности, более технологичную аудиосистему и большее количество подушек безопасности.

Также эксперт отметил, что Volga C40 может стоить даже ниже заявленной отметки в том случае, если производитель решит использовать вариант с более бюджетной комплектацией, ориентируясь не только на закупки государственными учреждениями, но сконцентрировавшись, прежде всего, на частных компаниях и физических лицах.

Кроссоверы под брендом Volga будут стоить несколько дороже, считает специалист — по его мнению, цена K30 будет варьироваться в пределах от 2.5 до 3 млн рублей, а стоимость модели K40 составит от 3 до 3.5 млн рублей.

Кроме того, эксперт заметил сходство новых российских автомобилей Volga с моделями китайского автопрома, в частности Volga C40 весьма похожа на Changan Raeton Plus, Volga K30 напоминает Oshan X5 Plus, а K40 внешне выглядит как Changan UNI-Z.

Проект возрождения автомобилей Volga осуществляется акционерным обществом «Производство легковых автомобилей» на промышленных мощностях в Нижнем Новгороде и оценён в 60 миллиардов рублей. Старт производства намечен на текущий год.