Выпуск новых моделей авто Volga запустят в Нижнем Новгороде.

В России возрождают выпуск легковых автомобилей под хорошо известным брендом Volga, рассчитывая вернуть моделям данной марки былую популярность — как сообщили в пресс-службе компании «Производство легковых автомобилей», реализующей данный проект, в разработку отечественных комплектующих, организацию производственных мощностей и сопутствующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы над моделями Volga будут вложены значительные суммы, пишет издание «РИА Новости».

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Источник фото: Ведомости

Сообщается, что новые модели автомобилей под брендом Volga будут выпускаться акционерным обществом «Производство легковых автомобилей» на промышленной площадке в Нижнем Новгороде.

Как заявляют в компании, общий объём инвестиций в данный проект, в том числе исследовательские и опытно-конструкторские изыскания, создание компонентной базы отечественного производства и налаживание выпуска автомобилей, составит более шестидесяти миллиардов рублей.

Отмечается, что возрождение производства моделей Volga станет знаменательным событием для Нижегородской области, славившейся своей развитой автомобильной промышленностью и обеспечивающей покупателей по всей стране востребованным автотранспортом.

Чуть ранее в рамках выставки ЦИПР-2024 была презентована новая линейка автомобилей под брендом Volga, в том числе седан С40, испытанный Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, а также кроссоверы К40 и К30.

При этом информации о том, какой именно завод будет использоваться для выпуска новых авто, пока нет, но уже известно, что запуск производства должен состояться в текущем году.