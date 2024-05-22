Новинка получит более производительную SoC по сравнению с моделью предшествующего поколения.

Во второй половине мая китайская компания OPPO намерена расширить свой модельный ряд смартфонов, презентовав модели Reno 12 и Reno 12 Pro, которые станут наследниками серии Reno 11 — ранее в сети Интернет появились изображения новинок, а сейчас журналисты сайта 91 Mobiles обнаружили информацию о технических характеристиках Reno 12 Pro в базе данных центра сертификации TENAA.

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По данным, представленным на сайте TENAA, модель OPPO Reno 12 Pro получит 6.7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2412x1080, тройную камеру на задней панели с двумя датчиками на 50 Мп и одним 8-Мп сенсором, 50-мегапиксельную селфи-камеру и аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч.

Кроме того, новинка будет оснащена неназванным чипом с 8 процессорными ядрами с максимальной тактовой частотой 3.25 ГГц, что указывает на SoC MediaTek Dimensity 9300, то есть новая модель будет ощутимо быстрее Reno 11 Pro, снабжённого чипсетом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Также сообщается, что новый смартфон будет предлагаться в вариациях с 12 ГБ/16 ГБ оперативной и 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ встроенной памяти, а его вес составит 183 грамма при габаритах 161.4×74.8×7.55 мм.

По слухам, OPPO Reno 12 Pro получит возможность быстрой зарядки мощностью до 80 Вт и будет работать под управлением операционной системы Android 14.

Источник фото: 91 Mobiles

Недавно опубликованные изображения указывают на то, что смартфон OPPO Reno 12 Pro будет выпускаться в чёрном, золотом и фиолетовом цветах.

Официальный запуск OPPO Reno 12 Pro и Reno 12 должен состояться 23 мая текущего года в Китае, после чего, судя по всему, новые модели станут доступны и на ряде других рынков.