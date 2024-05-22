Стоимость устройства составляет около 30 евро.

Большинство современных накопителей предлагает значительные объёмы для хранения данных, но долговечность таких устройств может исчисляться в лучшем случае лишь десятком-другим лет, что может не подойти требовательным пользователям, рассчитывающим хранить свою важную информацию в течение более продолжительного промежутка времени — именно для таких клиентов компания Machdyne и выпустила свою уникальную USB-флешку с весьма впечатляющим сроком службы, пишет сайт TechSpot.

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Источник фото: Machdyne

Как утверждает производитель, благодаря использованию технологии сегнетоэлектрической оперативной памяти (FeRAM) вместо обычной флэш-памяти NAND, применяемой в большинстве современных накопителей, USB-флешка Blaustahl Storage Device, разработанная специалистами компании Machdyne, способна проработать в течение более 200 лет при температуре 35°C или 95 лет, если температурные показатели поднимутся до 55°C, а также отличается увеличенным до 10^12 количеством циклов чтения/записи при температуре 85°C.

При этом у данного USB-накопителя всё же есть один существенный недостаток — его ёмкость составляет всего 8 КБ, чего вряд ли хватит для хранения видео или фотографий, поэтому данное устройство позиционируется скорее как «капсула времени», способная долгое время сохранять особо важные данные, такие как пароли, ключи, различные текстовые заметки и так далее.

Также USB-накопитель Blaustahl Storage Device оснащён двухъядерным процессором Raspberry Pi RP2040 Cortex-M0+ с частотой 133 МГц и 264 КБ SRAM, а также 4 МБ флэш-памяти NOR для прошивки и встроенным текстовым редактором, что расширяет возможности устройства. В следующем обновлении ПО производитель обещает добавить функцию шифрования данных для обеспечения дополнительной безопасности.

Помимо этого, компания Machdyne опубликовала на Github различную документацию, в том числе файлы прошивок, схемы и конструкцию корпуса для своего USB-накопителя, что позволит специалистам производить различные модификации устройства.

USB-накопитель доступен для покупки на официальном сайте производителя по цене около 30 евро, что эквивалентно 3000 рублей.