Скорее всего, автопроизводитель не будет повышать цены на свои электрокары.

В связи с увеличением размера ввозных пошлин на китайские электромобили и сопутствующие комплектующие американские производители электрокаров могут столкнуться с рядом трудностей — в частности, корпорация Tesla может быть вынуждена пересмотреть свою стратегию по выпуску электромобилей, пишет сайт NotebookCheck.

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Источник фото: ABC News/David Zalubowski/AP

Сообщается, что американский производитель Tesla весьма зависит от поставок литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей, производимых китайской компанией CATL, для своих электрокаров — после вступления в силу новых тарифов на ввоз компонентов для электромобилей из Китая стоимость источников питания для сравнительно доступных моделей Tesla ощутимо повысилась.

Аккумуляторные батареи и так являются самым дорогостоящим элементом в электромобилях Tesla, что потребует от американской компании определённых решений, чтобы минимизировать негативный эффект от действий правительства США — по мнению аналитиков, корпорация не будет повышать цены на свои электрокары, а скорее всего оптимизирует свои производственные процессы для снижения себестоимости, чтобы компенсировать возросшие затраты.

Ещё одним выходом для автопроизводителя может стать покупка лицензии у CATL на производство аккумуляторных батарей, что позволит Tesla построить свои собственные производственные мощности на территории США и претендовать на налоговые льготы со стороны американского правительства.

Ещё один американский автогигант, компания Ford, также заявил о намерениях по производству литий-железо-фосфатных элементов питания по технологии CATL на своих заводах, расположенных в США.