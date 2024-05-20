Это может быть связано с удорожанием производства чипов.

Осенью текущего года компания Qualcomm должна представить свой новейший чип Snapdragon 8 Gen 4, что ознаменует скорый выход флагманских мобильных устройств от ряда производителей, но, как следует из утечек, цены новинок будут ещё выше, чем стоимость моделей предыдущих поколений, пишет сайт NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/Qualcomm

Ранее информатор Digital Chat Station сообщал, что смартфоны серии Xiaomi 15, оснащённые SoC Snapdragon 8 Gen 4, будут дороже по сравнению с предшественниками, а его новые данные указывают на то, что стоимость предстоящего флагманского чипа будет выше в связи с увеличением цен на пластины SoC.

Также он добавил, что повышение цен на новейший чипсет Qualcomm затронет прежде всего производителей сравнительно недорогих флагманских моделей смартфонов, стоимость которых ранее стартовала с отметки в 3000 юаней, что эквивалентно 38.5 тыс. рублей.

Чуть ранее представители Qualcomm также намекали, что цены на их будущие SoC, в том числе Snapdragon 8 Gen 4, вырастут, так как стоимость пластин увеличилась, что, судя по всему, связано с переходом на технологический процесс N3E от TSMC.

Отмечается, что чипсет Snapdragon 8 Gen 3 уже считался достаточно дорогим, что, тем не менее, не мешало производителям выпускать сравнительно недорогие топовые устройства, например, Redmi K70 Pro, который являлся одним из самых доступных смартфонов, оснащённых флагманской SoC, со стартовой ценой 3299 юаней (около 41.5 тыс. рублей), чего для будущих моделей, судя по всему, уже не предвидится.