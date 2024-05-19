Новая модель получит целый ряд улучшений.

В текущем году Apple готовится представить свои новые модели смартфонов линейки iPhone 16, а в 2025 году выпустит следующее поколение своих мобильных продуктов, и, судя по данным сайта The Information, может презентовать совершенно новую модификацию, отличающуюся изменённым дизайном и сравнительно небольшой толщиной, пишет Neowin.

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Источник фото: Neowin

Сообщается, что новая модель Apple получит название iPhone 17 Slim и будет иметь целый ряд изменений в дизайне, чего не было со времён iPhone X — одним из самых крупных изменений станет перемещение камер, расположенных на задней грани, с левого угла в верхнюю центральную область.

Кроме того, как понятно из названия, новая модель Apple будет весьма тонкой. Также iPhone 17 Slim может иметь алюминиевый корпус и вырез для серфи-камеры. Отмечается, что специалисты корпорации в настоящий момент тестируют несколько вариантов дизайна для новинки.

Предполагается, что новая модель смартфона получит чип Apple A19 Bionic, дисплей с диагональю около 6.5 дюйма и улучшенную селфи-камеру. Также утверждается, что iPhone 17 Slim будет дороже, чем модель Pro Max, то есть можно ожидать, что стоимость смартфона нового поколения преодолеет отметку в 1200 долларов США.

Как отмечает источник, судя по всему, Apple пошла по пути уменьшения толщины некоторых своих продуктов, выпустив сверхтонкий iPad Pro, а в будущем намерена представить самый тонкий из всех существующих моделей линейки iPhone смартфон.

Ожидается, что новые модели серии iPhone 17, в том числе и инновационный смартфон iPhone 17 Slim, дебютируют в следующем году.