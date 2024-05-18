Кроме того, в ближайшие годы планируется выпуск других моделей самолётов.

В Правительстве РФ определились со сроками реализации проектов по созданию российских самолётов МС-21 и SSJ-New, что следует из документа, размещённого на официальном сайте, пишет новостное агентство «РИА Новости».

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Источник фото: РИА Новости

Как отмечено в документе, первые поставки среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолётов МС-21 в количестве девяти единиц должны начаться уже в следующем году, а к 2029 году объём производства должен достигнуть семидесяти двух экземпляров за двенадцать месяцев.

Поставки ещё одного перспективного самолёта, разработанного российскими специалистами, среднемагистрального узкофюзеляжного SSJ-New, должны стартовать в 2026 году с объёмами производства, составляющими двадцать экземпляров в год.

Также в документе сообщается, что в ближайшем будущем планируется производство большого количества малоразмерных самолётов различных модификаций и назначения, таких как «Байкал», «Освей», «Ладога».

Следуя программе импортозамещения в период с 2024 по 2030 год производители должны поставить в общей сложности 990 самолётов гражданского назначения, в том числе 270 экземпляров МС-21 и 142 штуки SSJ-New.