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Телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел самое древнее слияние чёрных дыр за всю историю наблюдений
Данное космическое явление произошло спустя всего 740 млн лет после Большого Взрыва.

Изучение сверхмассивных чёрных дыр, которые, как принято считать, находятся в центре практически каждой галактики, позволяет учёным лучше понять процессы, которые происходили при формировании космических объектов во Вселенной, но порой данный процесс преподносит астрономам «сюрпризы», как это произошло при изучении галактической системы ZS7, в центральном секторе которой обнаружилась не одна, а сразу две чёрные дыры, причём весьма древние, пишет издание «ТАСС», ссылаясь на публикацию Европейского космического агентства.

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Источник фото: Gizmodo/ESA/Webb, NASA, CSA, J. Dunlop, D. Magee, P. G. Pérez-González, H. Übler, R. Maiolino, et. al

Сообщается, что подробно изучить галактику ZS7 астрономам удалось благодаря космическому телескопу «Джеймс Уэбб», обладающему высокой разрешающей способностью, в результате чего учёными были получены более чёткие и детальные снимки, которые показали, что в центре галактики расположено две чёрных дыры, а не одна, как считалось ранее.

Согласно расчётам специалистов, данные объекты, вращающиеся друг относительно друга на сравнительно небольшом по космическим меркам расстоянии, имеют массу в 50 миллионов раз превышающую массу Солнца. Отмечается, что наблюдаемое слияние двух чёрных дыр, произошедшее спустя всего лишь 740 миллионов лет после Большого Взрыва, является одним из древнейших событий подобного рода, известных астрономам.

По словам научного сотрудника Кембриджского университета, расположенного в Великобритании, Ханны Юблер, наблюдение за слиянием чёрных дыр позволяет получить новые свидетельства о том, что данный процесс на начальных этапах жизни Вселенной приводил к последующему образованию сверхмассивных чёрных дыр, играющих ключевую роль в жизни галактик.

#телескоп джеймса уэбба #чёрная дыра
Источник: tass.ru
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