Разработка компании позволяет генерировать видеоролики на основе текстовых инструкций.

С момента запуска первой нейронной сети, способной генерировать изображения, прошло уже несколько лет, в течение которых разработчики совершенствовали технологии генерации с использованием искусственного интеллекта, и результатом их работ стала способность ИИ-систем создавать короткие видео по текстовым инструкциям пользователей — несколько месяцев назад о создании своего генератора видео при помощи ИИ, названного Sora, заявили представители OpenAI, а теперь эстафету подхватила компания Google, пишет сайт Ars Technica.

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Источник фото: Ars Technica/Google Veo

На своём недавнем мероприятии представители Google презентовали свой новый ИИ-генератор видео, получивший название Veo и способный создавать видеоролики с использованием искусственного интеллекта на основе указаний пользователя, изложенных в текстовом виде, продолжительностью 60 секунд в разрешении 1080p.

Компания заявляет, что её новая разработка может генерировать детальные сцены с применением различных эффектов кинематографического качества, таких как аэрофотосъёмка и замедленная съёмка, а также разнообразных визуальных стилей. Пользователь может детально изложить свои задачи ИИ-видеогенератору, предъявив целый ряд требований и даже сформировав длинное повествование, на основе которого и будет создано видео. Кроме того, Veo способен редактировать уже существующие видеоролики с поддержанием визуальной согласованности между кадрами.

В настоящий момент оценить работу Google Veo можно благодаря нескольким видеороликам, размещённым на сайте компании, демонстрирующим различные сцены с растениями, животными, едой и даже одиноким ковбоем, который расположен на удалении, что, судя по всему, указывает на традиционные проблемы ИИ с генерацией людей.

Google сообщает, что Veo базируется на прошлых разработках компании и характеризуется усовершенствованными технологиями генерации видео, но некоторые проблемы с качеством отдельных сцен остаются, и их необходимо будет решать в будущем.

В настоящий момент ИИ-видеогенератор от Google доступен только избранным пользователям, но в будущем компания планирует внедрить Veo в ряд своих продуктов, в том числе YouTube Shorts.