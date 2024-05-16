Южнокорейский гигант стал лидером по продажам смартфонов за последнее десятилетие.

Samsung и Apple уже давно сражаются друг с другом на рынке смартфонов, а в открытое противостояние южнокорейский гигант вступил с американской компанией около четырнадцати лет назад, когда было выпущено первое устройство флагманского класса серии Galaxy S, призванное конкурировать с iPhone. Аналитическое агентство AltIndex на основе данных IDC подготовило отчёт, в котором специалисты наглядно отобразили достижения обеих компаний за прошедшее десятилетие.

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Источник фото: Macworld

Как следует из материала, за последние десять лет Samsung удалось продать почти три миллиарда своих смартфонов, благодаря чему южнокорейская компания стала самым крупным поставщиком на данном рынке, обогнав Apple более чем на семьсот миллионов единиц, что в процентном выражении составляет 33 %.

Отмечается, что несмотря на то, что Samsung ощутимо оторвался от Apple, её продажи с 2014 по 2022 годы постепенно падали, но значительный отрыв от американской компании и других своих конкурентов в количественном выражении позволил южнокорейскому гиганту выйти в лидеры. В 2014 году Samsung отгрузила наибольшее количество своих смартфонов за последнее десятилетие, а именно 318.1 миллиона экземпляров, в то время как в конце 2022 года данный показатель упал до минимальной за десять лет отметки в 258.2 миллиона единиц.

Напротив, Apple наращивала объёмы реализованной продукции за аналогичный период, в 2014 году поставив лишь 192.7 миллиона штук, а в 2023 году нарастив данное значение до 231.8 миллиона экземпляров.

Основной причиной падения продаж Samsung называется конкуренция со стороны других игроков на рынке смартфонов, в частности Xiaomi, OPPO и Vivo. Также отмечается, что китайский бренд Xiaomi за последние десять лет оказался весьма близко к Apple по объёмам продаж, нарастив свою долю втрое — до 14.1 %.