Всего в список поддерживаемых игр входит 26 тайтлов.

Долгожданная поддержка клавиатуры и мыши в ряде тайтлов на облачной игровой платформе Xbox Cloud Gaming, которая тестировалась на протяжении нескольких недель, наконец-то официально стала доступна широкому кругу геймеров, говорится в публикации сайта Neowin.

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Источник фото: Xbox Wire

Как сообщается на официальном сайте Xbox, одним из ключевых нововведений для игрового сервиса Xbox Cloud Gaming, представленных в текущем месяце, является официальная поддержка мыши и клавиатуры для геймеров, использующих браузеры Google Chrome и Microsoft Edge. Отмечается, что для бета-тестеров данная функция была доступна с конца марта текущего года. При этом для возможности её использования понадобится подписка Xbox Game Pass Ultimate.

Всего поддержку клавиатуры и мыши получили двадцать шесть тайтлов, в том числе Atomic Heart, Quake, Quake 2, The Sims 4, Doom 64, Mount & Blade II: Bannerlord, Sniper Elite 5, Terraria, Valheim и другие. С полным списком игр можно ознакомиться на официальном сайте.

Компания Microsoft также сообщила, что в новой версии приложения Xbox для ПК напротив тайтлов, поддерживающих данное нововведение, появятся специальные значки, чтобы информировать игроков.

Кроме того, в приложении Xbox для ПК появится специальный раздел для продвижения предстоящей игры Senua’s Saga: Hellblade II, разработанной компанией Ninja Theory и дебютирующей 21 мая текущего года, а также возможность для ряда бета-тестеров и геймеров оценить новые функции программы в компактном режиме.